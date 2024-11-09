Дырявую стену мстерского дома культуры наконец отремонтировали. Несколько лет двухэтажное кирпичное здание буквально разваливалось. А опасную дыру, из которой выпадали кирпичи, на какое-то

Дырявую стену мстерского дома культуры наконец отремонтировали. Несколько лет двухэтажное кирпичное здание буквально разваливалось. А опасную дыру, из которой выпадали кирпичи, на какое-то время даже ограждали. Но местная администрация, на плечах которой лежит ответственность за ДК, не торопилась организовывать ремонт. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что на прием к прокурору области приходили мстеряне, которые и рассказали