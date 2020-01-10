Бригады «скорой» помощи 242 раза выехали на ложные вызовы

В период с 1 по 8 января во Владимире «скорая» помощь выезжала на вызовы 2217 раз. На большей части вызовов медики зарегистрировали у пациентов ОРВИ, но 30 человек отравились алкоголем.Суммарно врачи «скорой» помогли 498 больным ОРВИ, 317 гипертоникам, 46 заболевшим кишечной инфекцией. Во Владимире за эти дни случилось 23 инфаркта, 232 человека получили травмы различной степени тяжести, а один владимирец отравился наркотиками.116 потенциальных пациентов не открыли дверь. Всего бригады «скорой» помощи 242 раза выехали на ложные вызовы.