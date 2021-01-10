Во Владимирской области рысь является исчезающим видом и занесена в Красную книгу. В регионе обитает чуть больше 50 особей.

В социальных сетях Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области опубликовала кадры с объектива фотоловушки. В них попала редкая в наших краях кошка – рысь.Зверь обнаружен в Клязьминско-Лухском заказнике. Животное обходило свою территорию, двигалось осторожно, оглядывалось по сторонам. Запечатлеть хищника удалось 9 января.Во Владимирской области рысь является исчезающим видом и занесена в Красную книгу. В регионе обитает чуть больше 50 особей.