Идет мужик с книжкой в руках. И вдруг встречает своего друга. Тот ему и говорит:
- А что это у тебя за книжка в руках?
- Называется логика.
- А что такое логика?
- Ну смотри: у тебя дома есть аквариум?
- Ну, есть!
- Значит в нем рыбки живут.
- Ну, живут!
- Значит там есть вода.
- Ну,есть!
- Значит у тебя есть дети, которые с этими рыбками играются.
- Ну, есть дети.
- Если у тебя есть дети, значит у тебя есть жена.
- Да.
- Если у тебя есть жена и дети, значит ты с ней спал!
- Ну конечно!
- Значит ты не гомик! Вот это и есть логика!
- Понятно, пойду себе тоже такую книгу куплю! Пошел мужик купил себе такую же книгу. Идет домой тут встречает соседа. Тот у него спрашивает:
- А что это у тебя за книга?
- Логика называется.
- А что такое логика?
- Ну смотри: У те
еще анекдот!