Благотворительную акцию поддерживают и члены общественных советов.

Во Владимирской области продолжается акция «Полицейский Дед Мороз».В Судогодском и Вязниковском районах инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с представителями Общественных советов посетили малообеспеченные и многодетные семьи. Полицейский Дед Мороз вручил детишкам сладкие подарки, пожелал чудесного нового года, а сотрудники полиции и общественники напомнили о важности соблюдения правил личной безопасности.Новогодние поздравления от Полицейского Деда Мороза получили воспитанники «Меленковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» и Карабановского детского дома. В игровой форме сотрудники полиции вместе с членами общественного совета напомнили о правилах безопасного поведения на улице, а также вручили сладкие подарки. Ребята, в свою очередь, прочли стихи и исполнили новогодние песни.В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» подарки ребятам из семей, состоящих на учете в ПДН, вручили сотрудники УМВД России по г. Владимиру. Мальчишки и девчонки с радостью встречали новогоднего гостя и пообещали быть послушными и примерными в наступившем году.