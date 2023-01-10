Ковровские полицейские в конце 2022 года задержали в городе 30-летнего закладчика из Республики Коми, при себе у которого было 16 свертков с наркотическими веществами. По информации

Ковровские полицейские в конце 2022 года задержали в городе 30-летнего закладчика из Республики Коми, при себе у которого было 16 свертков с наркотическими веществами. По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, мужчину поймали в момент, когда он пытался оставлять закладки на улицах города оружейников. Как показала экспертиза, в свертках находилось 22 грамма мефедрона. Задержанный