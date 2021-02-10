Злоумышленник похитил деньги у 7 несовершеннолетних на общую сумму более 400 тыс. рублей.

Следственный комитет опубликовал видео, на котором главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования администрации города Владимира забирает деньги у сирот.Напомним,чиновник использовал различные способы введения потерпевших в заблуждение, действуя от имени несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, обналичивал принадлежащие им денежные средства в одном из банков, часть их передавал потерпевшим, а часть под предлогом временного хранения оставлял себе.Впоследствии оставленные им на хранение деньги несовершеннолетним не возвратил и распорядился ими по своему усмотрению. Таким образом, у 7 несовершеннолетних на общую сумму более 400 тыс. рублей.Дополним, что факты преступной деятельности в отношении 2 несовершеннолетних выявлены прокуратурой города в ходе надзорной проверки, по ее материалам возбуждены соответствующие уголовные дела.