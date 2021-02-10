Профилактические мероприятия проходят в разных районах 33 региона.

Сотрудники ОГИБДД продолжают проводить профилактические мероприятия со школьниками 33 региона.ДПС ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району напомнили ученикам местной школы о видах светофоров, значении некоторых дорожных знаков, о том, как правильно переходить через проезжую часть по пешеходным переходам. Также ребятам представилась возможность узнать об оснащении служебного автомобиля.Беседу с ребятами младших классов провели сотрудники ОГИБДД в Юрьев-Польском районе. Особое внимание в ходе встречи уделили наиболее распространённым видам дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.В Селивановском районе школьники посетили отдел ГИБДД.В увлекательной беседе с сотрудниками ребята узнали об автомобильных и переносных радиостанциях, приборах освидетельствования и измерения коэффициента пропускаемости стекол, задали вопросы о технике, применяемой для измерения скорости.В ходе встречи стражи порядка напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения.