Первого вице-губернатора Сергея Шевченко могут уволить. Информация об этом появилась в ряде СМИ. Ссылаясь на собственные источники, они утверждают, что зам. губернатора Аркадий

Первого вице-губернатора Сергея Шевченко могут уволить. Информация об этом появилась в ряде СМИ. Ссылаясь на собственные источники, они утверждают, что зам. губернатора Аркадий Боцан-Харченко попросил своего шефа Владимира Сипягина привлечь Шевченко к дисциплинарной ответственности. И это может стать формальным поводом для отставки куратора социальной сферуы Впрочем, если это и произойдёт, то мотивы увольнения Шевченко могут