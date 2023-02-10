Утром 7 февраля в Александрове на улице Совхоз Правда, д. 27 случился пожар, в результате которого погиб 69-летний хозяин загоревшейся квартиры. По данным МЧС, вызов поступил в 7:49. На место

Утром 7 февраля в Александрове на улице Совхоз Правда, д. 27 случился пожар, в результате которого погиб 69-летний хозяин загоревшейся квартиры. По данным МЧС, вызов поступил в 7:49. На место выехали спасатели. Они помогли жителям дома с помощью спасустройства покинуть здание и потушили огонь. В квартире, ставшей очагом возгорания, нашли тело погибшего, предположительно хозяина квартиры.