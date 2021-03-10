Отметили труд волонтеров медалями. В мэрии Владимира наградили 19 активистов Общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе. Добровольцы с начала пандемии коронавируса развозили нуждающимся

Отметили труд волонтеров медалями. В мэрии Владимира наградили 19 активистов Общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе. Добровольцы с начала пандемии коронавируса развозили нуждающимся продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Сергей Мамеев, главный федеральный инспектор по Владимирской области Вы пришли к старикам, больным, детям. Вы пришли в красную зону, потому что медики, особенно первое время, валились с ног.