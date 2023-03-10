По 14 человек согласовали губернатор и Заксобрание региона.

Во Владимирской области утвердили 28 членов Общественной палаты. По 14 человек согласовали губернатор и Заксобрание региона.Указом Александра Авдеева в ОП вошли:Постановлением облпарламента утверждены следующие фамилии:«В палате продолжат работать активисты, которые проявили себя за последние три года. Но перед всеми ними стоят серьёзные задачи – отстаивать интересы жителей и реализовывать значимые проекты», – отметил глава региона.Теперь назначенные представители некоммерческих организаций выберут последнюю треть для окончательного укомплектования состава.