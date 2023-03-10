Во Владимирской области отец умершего сына взыскал с больницы компенсацию за моральный...

Во Владимирской области отец умершего сына взыскал с больницы компенсацию за моральный вред.Оценили её, как сообщает Муромский городской суд, в 200 000 рублей.Стало известно, что мужчина обратился с иском к ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» о взыскании компенсации морального вреда из-за смерти своего сына.Являясь пассажиром автомобиля, он в результате ДТП получил травмы и в тот же день был доставлен в реанимационное отделение. Далее его состояние оценивалось, как стабильное. Однако спустя какое-то время оно вновь резко ухудшилось. Была констатирована смерть.Отец умершего сына был уверен, что в случившемся виноваты врачи.Муромский городской суд в ходе рассмотрения дела нашел «диагностические дефекты», допущенные ответчиком (то есть специалистами медицинского учреждения).Как итог: с ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» в пользу отца умершего сына взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей.Фото: pxfuel.com