Поставка автотранспорта намечена на 3 квартал 2021 года.

Для больниц Владимирской области будет закуплено 50 легковых автомобилей и 20 машин скорой помощи. На эти цели в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Владимирской области» выделено 136 млн рублей. Поставка автотранспорта намечена на 3 квартал 2021 года.По 5 легковых автомобилей получит амбулаторно-поликлиническая служба владимирской больницы №5 и муромской больницы №3, по 3 автомобиля – областная детская больница, владимирские больницы №2, №4 и №6, ковровские больницы №1 и №2, центральная больница и больница Гусь-Хрустального, по 2 автомобиля – Собинская районная больница, владимирская детская поликлиника №1, владимирские поликлиники №1 и №2 и больница Радужного. По 1 автомобилю – Александровская районная детская больница, детские больницы Мурома, Гусь-Хрустального, муромские больницы №1 и №2 и владимирская больница №7.Машины скорой медицинской помощи будут распределены следующим образом: 7 единиц техники получит владимирская станция скорой помощи, по 2 – станции скорой помощи Коврова и Мурома, а также отделение СМП Александровской районной больницы, по 1 – станция скорой помощи отделения Гусь-Хрустального, отделения СМП Радужного, Кольчугинской, Меленковской, Селивановской, Судогодской и Суздальской районных больниц.