Спасатели не допустили распространения огня на весь автомобиль и потушили пламя на площади 4 квадратных метра.

Ночью 10 апреля в Гороховце сгорела фура. Об этом сообшили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 01:26 спасательное ведомство поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на улице Гагарина. Горела кабина автомобиля. Спасатели не допустили распространения огня на весь автомобиль и потушили пламя на площади 4 квадратных метра.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники и 10 человек личного состава.