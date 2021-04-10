Пешеход буквально родился в рубашке. Видео аварии в Александрове на Двориковском шоссе появилось в социальных сетях. Легковушка на полной скорости вошла в поворот, машину выбросило с

Пешеход буквально родился в рубашке. Видео аварии в Александрове на Двориковском шоссе появилось в социальных сетях. Легковушка на полной скорости вошла в поворот, машину выбросило с дороги. Она пролетела в каких-то сантиметрах от пешехода, а затем запрыгнула на забор частного дома. Как нам рассказали в ГИБДД, в этой аварии никто не пострадал. фото и видео: