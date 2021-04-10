Сегодня есть повод вспомнить о немом кино. В Москве вообще ждут историческое событие- открытие после реставрации кинотеатра Художественный, где 95 лет назад состоялась премьера Броненосца Потемкина.

Сегодня есть повод вспомнить о немом кино. В Москве вообще ждут историческое событие - открытие после реставрации кинотеатра "Художественный", где 95 лет назад состоялась премьера "Броненосца Потемкина". Как воспринималось тогда кино, давайте вспомним и мы. И посвятим наш репортаж нашему земляку Сергею Комарову, - кинорежиссеру в этом году исполнилось бы 130 лет.Этим кадрам 95 лет. Но они и сегодня воспринимаются как чёрно-белая сказка. Вспышки фотокамер, всеобщее обожание .. Так в СССР впервые встречали голливудских звезд Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса. Белорусский вокзал не мог вместить всех желающих. На Тверской улице - тоже яблоку негде упасть . "Психоз пикфордистов" - как назовет происходившее со стороны советская пресса- снимает на свою камеру советский кинорежиссер Сергей Комаров. Эта документальная кинохроника ляжет в основу его легендарной комедии.Светлана Говердовская, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ВлГУ:- Фильм он вперемежку с настоящими документальными кадрами. Здесь конечно талант сценариста, режиссера , нашего земляка , вязниковца Сергея Комарова. Он в событии приезда голливудскх актеров увидел, как сатирически можно обыграть обожание кумиров. Получилось очень любопытно".В фильмографии нашего знаменитого земляка - Сергея Петровича Комарова- около полусотни ролей. Среди знаменитых- в фильмах " Молодая гвардия" , "Попрыгунья", "Принц и нищий ","Тайна двух океанов."...Но начинал он , как режиссер немого кино, В 20-е годы прошлого века оно было гораздо больше , чем просто кино. Любимое развлечение, важная часть культурного досуга , модный вид искусства...Яркие киноафиши и иностранные имена манили ..Звезд боготворили и носили на руках. Миловидная внешность Пикфорд - фарфоровое лицо, золотые волосы и губки -бантиком- ее сентиментальные роли пришлись по вкусу русскому зрителю...Как и первый Зорро в исполнении Фэрбэнкса.Светлана Говердовская, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ВлГУ:- Ее амплуа Золушка. Она пробовала себя и в других фильмах.- не получилось. И все 250 фильмов ее- разные варианты Золушки. За счет этого она стала "возлюбленной Америки". Но любопытно , что в жизни она была такой деловой женщиной, с железной хваткой, финансовым мозгом. Ее называли "золотая головка Голливуда".Светлана Говердовская, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ВлГУ:Оригинальная идея "снять кино про кино" придет Сергею Петровичу прямо на Белорусском вокзале, где психоптическая толпа встречала "возлюбленных Америки" . И уже через год на киностудии "МежРаб Пом- Русь"- сейчас им Горького- выйдет сатирическая фильма "Поцелуй Мэри Пикфорд". Комаров так перемонтирует хронику , что будет казаться, что сама Пикфорд целует Ильинского в роли билетёра Гоги Палкина. По сюжету Гога добивается внимания сотрудницы Дуси, которую играла любимица Владимира Маяковского, актриса Анель Судакевич. Но Дуся отвергает влюбленного , ведь у Гоги ничего нет общего с ее идеалом мужчины- Дугласом Фэрнбексом. Но всё меняется после исторического поцелуя Мэри Пикфорд. Немая киношутка лишенная слов благодаря таланту режиссера и игре актеров и сегодня потрясает своим многоговорящим молчанием. Немое кино - это как КиноЭСПЕРАНТО,- говорит Светлана Говердовская.Светлана Говердовская, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ВлГУ:- Лично я смотрю немое кино, когда устаю от слов. Я их просто ненавижу. Смотрю и происходит релаксация, очищение, смягчение, очеловечение мира, который весь в гаджеты опутан..А все потому, что начало 20 века - зарождение кино, создается новое, доселе невиданное. Много энергии, откровенности, человечности. нет еще конвейера производства с отстроенной технологией. Сегодня мы уже в начале фильма знаем, чем он закончится, а немые фильмы смотришь, не отрываясь, не можешь предугадать сюжет. Интересно досидеть до конца.Светлана Говердовская, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ВлГУ:- С появлением звука былые кинозвезды исчезнут с экранов. Мэри Пикфорд вспомнят только в 70-е , когда журнал "ЛАЙФ" не проверив опубликует соболезнование- "Ушла величайшая актриса прошлого." Не каждому удастся умереть при жизни- ответит легенда . Ей вручат "Оскар". А еще актриса впервые узнает о существовании советской картины с ее участием. Легенда получит в подарок копию кинопленки Сергея Комарова, которая сегодня хранится в Библиотеке Конгресса США. И как показывает время, не лишена и сегодня своей актуальности.Светлана Говердовская, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ВлГУ:- Говорят: Ах почему вы - не знаменитость. Если бы вы были знаменитостью, то я непременно вышла бы за вас замуж. Актуальная тема и сегодня . Режиссер Омаров вошел в историю кино с этим вечным вопросом. Причем немое кино гораздо лучше ТИК Тока. Без всяких сомнений . Просто несравнимо. Там нет пошлости и хамства. Но всё очень весело . ПЧ. действительно талантливо! Смотрите немое кино!))Татьяна Воронцова. Андрей Привезенцев."Вести-Владимир"