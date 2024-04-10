Об этом рассказали представители пресс-службы региональной прокуратуры.

Три узбекистанца осуждены за распространение героина по Владимирской области. Об этом рассказали представители пресс-службы региональной прокуратуры.Установлено, что 14 февраля прошлого года иностранцы прибыли из Москвы в Муром, чтобы забрать крупную партию опиата, чтобы потом разложить его мелкими партиями по городу. На следующий день они были задержаны сотрудниками МВД.Их допросили и осмотрели – при себе они имели более 160 грамм наркотика, за сутки они успели сделать 86 закладок. Теперь зарубежным курьерам предстоит отсидеть в колонии строгого режима по семь лет. Но пока что приговор не вступил в законную силу.