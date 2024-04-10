Об этом сообщил Вячеслав Картухин, директор владимирского филиала Академии.

Между РАНХиГС и Государственным фондом «Защитники Отечества» заключёно соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил Вячеслав Картухин, директор владимирского филиала Академии.После обсуждения основных направлений сотрудничества со Светланой Никитиной, руководителем фонда, были определены основные моменты.«Среди них – взаимодействие в области правового просвещения по вопросам соблюдения прав и свобод человека, создание рабочих групп для подготовки предложений по совершенствованию законодательства, организация и проведение совместных консультаций, семинаров, совещаний», – рассказал Картухин.Ранее АиФ Владимир о дне открытых дверей в РАНХиГСе.