Работники “тревожного” ведомства продолжают контролировать ситуацию с весенним половодьем. 9 апреля спасатели провели рейд по паводковой обстановке в микрорайоне Большие Сокольники

Работники “тревожного” ведомства продолжают контролировать ситуацию с весенним половодьем. 9 апреля спасатели провели рейд по паводковой обстановке в микрорайоне Большие Сокольники города Собинки. Промониторили ситуацию с помощью беспилотника, а также прошлись по дворам. Местные жители практически ежегодно оказываются в сложной ситуации – в заречной части подтапливает приусадебные участки. Совсем недавно как раз здесь произошел перелив