Сотни сотрудников правоохранительных органов будут следить за правопорядком в Пасхальную ночь по всему региону. В УМВД области рассказали о мерах безопасности в период Пасхальных
<a href="https://33live.ru/novosti/10-04-2026-patrulirovat-ulicy-vladimirskoj-oblasti-na-pasxu-vyjdut-okolo-800-sotrudnikov-policii-i-rosgvardii.html" target="_blank">Патрулировать улицы Владимирской области на Пасху выйдут около 800 сотрудников полиции и Росгвардии</a> - Сотни сотрудников правоохранительных органов будут следить за правопорядком в Пасхальную ночь по всему региону. В УМВД области рассказали о мерах безопасности в период Пасхальных
[url=https://33live.ru/novosti/10-04-2026-patrulirovat-ulicy-vladimirskoj-oblasti-na-pasxu-vyjdut-okolo-800-sotrudnikov-policii-i-rosgvardii.html]Патрулировать улицы Владимирской области на Пасху выйдут около 800 сотрудников полиции и Росгвардии[/url] - Сотни сотрудников правоохранительных органов будут следить за правопорядком в Пасхальную ночь по всему региону. В УМВД области рассказали о мерах безопасности в период Пасхальных