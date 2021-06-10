В филармонии в 17:00 началась 30-ая конференция партии.

Во Владимире в здании филармонии реготделение «Единой России» проводит ежегодную партийную конференцию.На повестке дня: отчёт секретаря владимирского отделения «ЕР», председателя Заксобрания региона Владимира Киселёва, выбор делегатов на всероссийский съезд, ротация членов местного политсовета и Президиума, утверждение праймериз.Напомним, что по итогам предварительного голосования Алексей Говырин, Игорь Игошин и Григорий Аникеев.Интересно, что это 30-ая, юбилейная конференция политического объединения.Прямая трансляция с мероприятия доступна по .