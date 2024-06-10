Во Владимире открылась фотовыставка об отцах, воспитывающих детей с ограниченными...

Во Владимире открылась фотовыставка об отцах, воспитывающих детей с ограниченными возможностями"Отцы и дети. Особенные". Это социальный проект и фотовыставка о владимирских папах, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Как создавался проект? Подробнее - в нашем репортаже."Моя дочка - это лучшее, что могло случиться со мной... ", "Мой ребенок для меня - возможность стать лучше" - слова отцов особенных детей сопровождают каждый снимок на этой выставке. Свидетельства силы духа и любви. Истории семей, которых дети с особенностями здоровья только сплотили.Ирина Долганова - председатель областной общественной организации "Владимирские дети-ангелы":- У нас есть замечательные отцы, которые остались в семье, и они не меньше мам вовлечены в их жизнь: так же занимаются реабилитацией, так же любят, заботятся. Можно быть счастливым в любых предложенных жизнью обстоятельствах. И такие папы не какие-то там супер герои, это обычные отцы.Фотопроект "Отцы и дети. Особенные" зародился в 2021 году. Его создатели - активисты владимирской организации "Дети-ангелы" и фотограф Константин Захаров. Все кадры выставки были сделаны в один день, - у этих отцов не так много свободного времени.Константин Захаров - фотограф:- Это был самый вот увлекательный момент - за пять минут найти какие-то ракурсы, посмотреть на них со своей стороны, сделать что-то непохожее на предыдущие снимки.Выставка открылась в здании областного Правительства после обращения организаторов к председателю облпарламента. Ольга Хохлова поддержала инициативу - фотопроект приурочили к Году семьи.Ольга Хохлова - председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Настолько трогательно сама фотография передает эмоции. Эмоции ребенка, отношение взрослых к нему, эмоции отца - насколько дорог ему этот ребенок. Есть проблемы, но люди умеют радоваться, жить продолжать, семьи свои оберегать. И детей своих. Нам сегодня это очень важно.За три года фотовыставка сменила множество локаций. Цель проекта - как можно большему количеству людей показать силу отцовской любви, преодолевающей любые препятствия.Кристина Иванова. "Вести-Владимир".