Об этом сообщили представители регионального Управления Роспотребнадзора.

Во Владимирской области клещи покусали более 30 детей на прошлой неделе. Об этом сообщили представители регионального Управления Роспотребнадзора.Всего от членистоногих пострадал 131 человек. 13 из этого числа подхватили клеща, который является переносчиком боррелиоза, а один человек теперь заражён гранулоцитарным анаплазмом человека.С момента первого укуса в этом году от клещей пострадало 744 человека. Пока что случаев заболевания энцефалитом не выявлено.