В Гусь-Хрустальном судили 29-летнюю женщину, которая пыталась откупиться от наказания за пьяную езду. В январе этого года ее остановили сотрудники ДПС, чтобы проверить на трезвость. Не желая

В Гусь-Хрустальном судили 29-летнюю женщину, которая пыталась откупиться от наказания за пьяную езду. В январе этого года ее остановили сотрудники ДПС, чтобы проверить на трезвость. Не желая терять права и платить штраф, автоледи настойчиво предлагала сотрудникам дорожной полиции деньги, чтобы они не составляли протокол. Из пресс-релиза Следкома области После чего, находясь в служебной автомашине ДПС