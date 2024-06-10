Власти заявили, что причина массовой гибели рыбы на Клязьме – браконьерство. Министерство природопользования и экологии области поделилось первыми анализами наблюдения за качеством

Власти заявили, что причина массовой гибели рыбы на Клязьме – браконьерство. Министерство природопользования и экологии области поделилось первыми анализами наблюдения за качеством воды в период с 15 мая по 5 июня. По версии чиновников, вода в реке не такая уж и грязная, и поэтому, возможно, всё дело в незаконной охоте. Из поста Министерства природопользования и