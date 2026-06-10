Точные причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить дознавателям профильного ведомства.

Чрезвычайное происшествие случилось на улице Добросельской возле дома номер 171б, где вспыхнуло общественное транспортное средство. Пламя оперативно распространилось на площади 16 квадратных метров.Сигнал о происшествии незамедлительно поступил диспетчеру спасательной службы. Для ликвидации горения на место прибыли две единицы техники и трое пожарных, сумевших быстро справиться с угрозой.К счастью, обошлось без жертв, так как в момент начала пожара салон пустовал, а пассажиры и водитель отсутствовали.