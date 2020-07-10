Утром 10 июля в трехэтажном кирпичном доме на улице Шарыгина в поселке городского типа Кикнур в Кировской области произошел взрыв бытового газа, передает телеканал . Строение частично ..

Утром 10 июля в трехэтажном кирпичном доме на улице Шарыгина в поселке городского типа Кикнур в Кировской области произошел взрыв бытового газа, передает телеканал "". Строение частично разрушилось. Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших. На месте работают оперативные службы. Из дома эвакуировали 16 человек.