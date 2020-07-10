Соответствующие изменения в мартовский Указ внёс Губернатор Владимир Сипягин

В условиях пандемии коронавируса во Владимирской области до 26 июля продлевается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Соответствующие изменения в мартовский Указ внёс Губернатор Владимир Сипягин.Выйти из дома пенсионерам по-прежнему можно лишь за медицинской помощью, выгулять животное не дальше 100 метров от дома или дойти до магазина или аптеки.