Их передали на баланс «Владимирпассажиртранса».

Во Владимире на маршруты вышли 18 новых автобусов, полученных в лизинг. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.Их передали на баланс «Владимирпассажиртранса». Подвижной состав оборудован аппарелью для удобства заезда инвалидов, системой кондиционирования и видеонаблюдением. Сотрудники предприятия отмечают удобство и комфорт в новых автомобилях. Осталось, чтобы горожане заметили реальные улучшения в работе общественного транспорта, в том числе и соблюдение интервалов движения.Напомним, что по договору лизинга в город уже прибыли 30 машин, а будет поставлено ещё 70.