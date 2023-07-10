Только за одну неделю в регионе утонули четыре человека. В пятницу, 7 июля, тело 57-летнего мужчины обнаружили в реке Нерль в посёлке Боголюбово. Тело из воды вытаскивали сотрудники

Только за одну неделю в регионе утонули четыре человека. В пятницу, 7 июля, тело 57-летнего мужчины обнаружили в реке Нерль в посёлке Боголюбово. Тело из воды вытаскивали сотрудники региональной аварийно-спасательной службы. По предварительной информации МЧС области, мужчина купался в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения. Следственный комитет по факту трагедии назначил проверку. Все обстоятельства уточняются.