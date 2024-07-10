Диана Гурцкая уже прокомментировала происшествие.

Диана Гурцкая уже прокомментировала происшествие.Эстрадная певица Диана Гурцкая пережила одну из страшных ночей в своей жизни. Ее квартира в центре Москвы попала под обстрел. Это произошло не впервые – такое уже случалось в жизни артистки. Исполнительница хита "Ты здесь" сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы.Оказалось, что на жилище Дианы покушался сосед из дома напротив – ее квартира попала под обстрел случайно. Нарушитель рассказал, что цели навредить певице у него не было, но так и не смог объяснить мотивы своего преступления.Сама Гурцкая опровергла эту новость, заявив, что стрельба в Москве невозможна, а представители СМИ просто раздули новость из ничего. Поклонники артистки обрадовались, ведь не так давно Диана потеряла своего любимого супруга, уход которого очень сильно подкосил ее.Замуж за Петра Кучеренко она вышла в начале нулевых годов. Долгое время после трагедии она не могла комментировать произошедшее. Лишь недавно призналась, какую боль испытала на самом деле. Сейчас артистка живет и работает ради своего единственного сына Кости, который недавно отметил свое 17-летие. По признанию исполнительницы, он помогает ей переживать трудные времена и является настоящей опорой и поддержкой.