Erid: F7NfYUJCUneLt1L9Xo1q «Ростелеком» выступил техническим партнером фестиваля...

Erid: F7NfYUJCUneLt1L9Xo1q«Ростелеком» выступил техническим партнером фестиваля «ДжазМост»«Ростелеком» выступил техническим партнером трансляции III музыкального фестиваля «ДжазМост». Мероприятие прошло 6 июля на территории «Кремлевского луга» в Суздале и 7 июля — на площади 1 100-летия Мурома. Провайдер обеспечил возможность онлайн-трансляции события на YouTube-канале Владимирской областной филармонии, организовав оптические каналы связи пропускной способностью от 100 Мбит/с.Елена Бутырёва, заместитель директора по концертной работе Владимирской областной филармонии, организатор фестиваля «ДжазМост»:- Форум «ДжазМост» уже третий год подряд является ключевым событием в музыкальном календаре региона. В этом году программа включала выступления ведущих артистов в стилях джаз, фьюжн, соул, латино и фанк из Москвы. У нас в регионе было организовано две площадки — в Суздале и Муроме. Мероприятие мы приурочили к тысячелетию Суздаля и Дню семьи, любви и верности. Спасибо компании “Ростелеком” за традиционную техническую возможность онлайн-трансляции нашего фестиваля!Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:- В этом году тысячелетию Суздаля посвящается большинство культурных мероприятий региона. В прошедшие выходные зажигающие ритмы и неповторимую энергетику джаза дополняли исторические памятники ЮНЕСКО, создавая особую, теплую и душевную атмосферу музыкального форума. Муром, как столица семейного праздника, был уютен и неповторим. Конечно, мы не могли отказать организаторам в предоставлении канала связи для онлайн-трансляции. Таким событием хочется поделиться и с теми, кто по разным причинам не смог приехать сюда лично.На фестивале выступили народный артист России Даниил Крамер со своим квартетом, Юлиана Рогачёва, «Квинтет Сергея Васильева», резиденты московского джаз-клуба Алексея Козлова «Kozlov Club», Лейла Челях и «Квинтет Максима Дурова», трио Дмитрия Илугдина и другие.Информацию о предложениях «Ростелекома» для бизнеса и массовых мероприятий можно найти на официальном сайтекомпании, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 30 00.Реклама. ПАО "Ростелеком"