Смотрите Вести в 14.30: очередная жертва на воде Опасная вода - Очередная жертва на воде....

Смотрите "Вести" в 14.30: очередная жертва на водеОпасная вода- Очередная жертва на воде. Сколько уже утонувших с начала купального сезона и как переломить ситуацию?Только спокойствие!- Никаких салютов, дискотек и вечеринок в запрещенное время. Полиция получила новые полномочия по контролю за соблюдением тишины.Благодворье- А теперь благоустроенные дворы и.. первая научная детская площадка. Как преобразится Киржачский район в ближайшее время в рамках новой программы?