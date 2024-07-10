Смотрите Вести в 9.00: кто повлияет на любителей утренних ремонтов и меломанов Требуем...

Смотрите "Вести" в 9.00: кто повлияет на любителей утренних ремонтов и меломановТребуем тишины!- Полиция получила новые полномочия по контролю за соблюдением тишины. Как это повлияет на любителей утренних ремонтов и меломанов?Легенды в Суздале- Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии - в Суздале. Подарок к тысячелетию от солистов и оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева.Должники не проедут- Если есть долги - за руль лучше не садиться. "Дорожный пристав" вышел на большую дорогу.