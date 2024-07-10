В Меленках на Оке поймали ещё одного рыбака с сетью В пресс-службе региональной прокуратуры...

В Меленках на Оке поймали ещё одного рыбака с сетьюВ пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что в Меленковском районе была проведена проверка исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях.В процессе выезда в государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Окский береговой» был замечен житель села Урваново, который в акватории озера Урвановское с самодельной дюралевой лодки ловил рыбу «запрещенным орудием» - сетью (60 метров).Материалы проверки были направлены прокурором в следственные органы. И в результате было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ («незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на особо охраняемых природных территориях»).Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области