Трагическое происшествие случилось в селе Лемешки Суздальского района. Там в канаве с водой обнаружили тело пожилой женщины. Новостью коротко поделились в Службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской

Трагическое происшествие случилось в селе Лемешки Суздальского района. Там в канаве с водой обнаружили тело пожилой женщины. Новостью коротко поделились в Службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Запись опубликовали сегодня днем. Когда именно нашли тело – не сообщается. На месте работали спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательного отряда АСС Владимирский области. Обстоятельства гибели выясняются. Прокомментируйте новость