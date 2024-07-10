Владимирские полицейские зафиксировали 23 нарушения с участием двухколесного транспорта В регионе...

Владимирские полицейские зафиксировали 23 нарушения с участием двухколесного транспортаВ регионе всплеск с ДТП с участием двухколесного транспорта. Сотрудники владимирской госавтоинспекции провели мото-рейд. Как в черте города, так и в микрорайонах.Всего полицейские зафиксировали 23 нарушения. Такие как вождение в нетрезвом виде, без шлема и без права управления транспортным средством. Со всеми водителями проведены профилактические беседы, выписаны штрафы.С начала апреля на территории областного центра зарегистрировано 15 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 3 человека погибли и 17 получили ранения.