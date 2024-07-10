Об этом рассказали представители регионального Управлении Роспотребнадзора.

Во Владимирской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом рассказали представители регионального Управлении Роспотребнадзора.Так, в сравнении с предыдущей неделей люди стали реже болеть на 0,6%. Незначительный рост отмечается лишь у детей до двух лет.Всего за семь дней в больницы областного центра обратилось 1 333 человека, в регионе в целом – 3 702 человека. По информации «Центра гигиены и эпидемиологии», сейчас доминируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.