Сотрудники Центра управления городскими дорогами продолжают благоустройство территорий. 28 апреля специалисты проводили работы на Суздальском проспекте от дома №5 до дома №7 и на улице

Сотрудники Центра управления городскими дорогами продолжают благоустройство территорий. 28 апреля специалисты проводили работы на Суздальском проспекте от дома №5 до дома №7 и на улице Комиссарова от дома №10а до 28-го дома. Рабочие заменили асфальтовое покрытие, провели ремонт пешеходных дорожек и установили новые бордюры. Под программу благоустройства также попадают территории на проспекте Ленина, улицах Горького