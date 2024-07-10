Наташа Королева поехала на отдых с мужем и совершила страшное.

Наташа Королева поехала на отдых с мужем и совершила страшное.Фанаты творчества Наташи Королевой задаются вопросом: куда же делась артистка? Отвечаем – певица никуда не пропадала. Недавно она хорошенько отдохнула в санатории Кавказских Минеральных вод вместе со своим супругом Сергеем Глушко, который кстати, оказался в этих местах впервые. Королева принимала лечебные ванны, обмазывалась грязью и даже позволила себе экстремальный вид отдыха.Кроме того, она с удовольствием прокатилась на зип-лайне: без страха рухнула с обрыва в бездну. Во время полета артистка умудрялась еще и петь, разинув рот, хотя ее всю перекрутило на веревке со страховкой. В общем, отдых Наташи удался на славу, и остается только позавидовать тем, кто проводит летние дни в душном офисе. Ранее исполнительница хита "Желтые тюльпаны" уже отдыхала на этом курорте с мамой. Теперь решила повторить, но уже в другом составе.Напомним, ранее в СМИ появились слухи о расставании певицы с супругом Сергеем Глушко. С ним она познакомилась еще в начале нулевых. В 2002 году у них родился сын Архип, и только год спустя пара официально зарегистрировала свои отношения. В 2020 году появились слухи об измене Сергея, но Наташа опровергла их в 2023-м. Она заявила, что сплетни появляются в результате провокаций с целью разрушить их счастливую семью.