Для частных лиц и строительных компаний во многих ситуациях аренда оборудования выгоднее покупки

Не каждый мастер или строительная организация могут позволить себе покупку профессиональных инструментов. Сервис аренды помогает сэкономить и выбрать из большого ассортимента современные модели, которые идеально подойдут для вашего проекта. В пункте проката вы гарантированно получите ручные устройства и крупногабаритное оборудование в исправном состоянии.

Надежные фасадные леса

Устойчивые системы из металлических труб с деревянными настилами упрощают сложную работу. Если вы применяете вышки или крупные конструкции для разовых проектов, выбирайте прокат рамных лесов. В пункте аренды вы получите объект нужной ширины и высоты. Вышки-туры на колесах нужны для подъема внутри или снаружи зданий. С их помощью мастера ремонтируют небольшие участки стен, во время работы движение блокируют стабилизаторами.

Для внешних работ используют прочно смонтированные системы с безопасным перемещением по ярусам. Стоимость использования строительных лесов зависит от сроков, метража. Клиентам предлагают доступные цены, помогают рассчитать число деталей.

Задачи для ямобуров

Ручные бензобуры — полезные приборы для владельцев загородного жилья. Бензиновый двигатель освобождает пользователей от поиска источников питания. Инструмент помогает делать скважины для воды, углубления под столбики заборов. Буром сверлят лунки во льду, готовят место для фундамента.

Благодаря легкому весу аппарат удобно перевозить и переносить. В прокате аренда мотобура доступна на сутки и дольше. Документы легко оформить, специалисты консультируют клиентов по подбору профессиональных устройств. Преимущества сотрудничества с прокатным сервисом:



применение профессиональных изделий вместо покупки бюджетных;



временное пользование на выбранный заказчиком период;



отсутствие затрат на хранение, обслуживание, ремонт;



возможность недорого использовать передовое оборудование.



Все изделия есть в наличии и готовы к применению. Во временное пользование клиенты в Екатеринбурге получают проверенное, исправное, брендовое оборудование.

Чисто и сухо

Мотопомпа работает без стационарного источника электроэнергии. Техника подходит для выкачивания как чистой, так и грязной воды. Такие специфические устройства используют редко, поэтому взять в прокат мотопомпу выгоднее, чем купить. Разные виды насосов могут потребоваться, чтобы осушить строительную площадку, откачать жидкость из затопленного погреба. Агрегаты применяют при замене воды в бассейнах частных домов.

Специалисты «СтройВпрокат» изучают технические новинки разных заводов, работают с проверенными брендами. Вас проинструктируют по безопасному использованию или предложат помощь оператора. Профессионал выполнит для вас задачу быстро и качественно.

Аренда предоставляет бизнесу любые аппараты для текущих проектов. Строители выбирают инструменты в зависимости от потребностей, не тратят средства на содержание простаивающей техники. Сотрудничество с надежным прокатным сервисом сбережет ваши усилия и время на поиск и подбор подходящих изделий. Вы всегда сможете получить все необходимое в одном месте.