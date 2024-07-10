В 2024 году с начала ремонтной кампании работники Горьковской железной дороги уложили 72,3 км бесстыкового, так называемого бархатного пути.

В 2024 году с начала ремонтной кампании работники Горьковской железной дороги уложили 72,3 км бесстыкового, так называемого бархатного пути. Об этом рассказала пресс-служба предприятия.Во Владимирской области на настоящий момент ведётся капитальный ремонт на перегонах «Чулково – Гороховец» и «Болдино – Ундол». Кроме того, железнодорожники работают в Нижегородской и Кировской областях, Чувашской и Удмуртской Республиках. В частности, специалисты меняют рельсошпальные решётки, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках.«Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов», - говорится в сообщении пресс-службы.