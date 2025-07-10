Сотрудники МЧС по Владимирской области приняли участие в благотворительной акции и сдали кровь на Областной станции переливания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Сотрудники МЧС по Владимирской области приняли участие в благотворительной акции и сдали кровь на Областной станции переливания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Для многих участие в такой акции — уже добрая традиция, некоторые пришли сдавать кровь в третий и даже четвертый раз. Были и те, кто решился на этот шаг впервые. Все доноры