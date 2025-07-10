Он заставлял других заключенных соблюдать «криминальные традиции» и отказываться от работы.

Владимирский Следком завершил расследование дела против заключенного гражданина СНГ, который отбывает 18-летний срок за разбой и бандитизм. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.По версии следствия, в 2023-2024 годах, находясь в колониях Владимирской области, он участвовал в деятельности международной экстремистской организации, запрещенной в России.Кроме того, следствие считает, что он, представляясь «вором в законе», заставлял других заключенных соблюдать «криминальные традиции» и отказываться от работы. В настоящий момент дело находится в суде.