Солнечная Турция – по-прежнему в топе предпочтений российских туристов

Солнечная Турция – по-прежнему в топе предпочтений российских туристов. В числе самых популярных курортов страны - Анталия, Аланья, Бодрум, Белек, Кемер, Кушадасы, Мармарис, Сиде и Фетхие. Что же выбрать?Для начала следует определиться с типом отдыха, который вы предпочитаете: хотите ли вы провести время активно, исследовать культурные достопримечательности, либо же предпочитаете спокойный отдых вдали от шумных мест. Если вам интересны активные развлечения, выбирайте курорты с развитыми инфраструктурами, где есть возможности для спортивных мероприятий и активного времяпрепровождения. Культурно-познавательные поездки станут настоящим открытием на курорте Бодрум, а для тех, кто ищет уединение, подходят более удаленные места.Далее следует определиться с бюджетом. Сезон в Турции длится с мая по октябрь. Цены на туры наиболее привлекательны в начале и конце сезона. Также стоимость поездки зависит от выбранного курорта. В Алании все более демократично, в то время как Белек и Бодрум славятся роскошными отелями – здесь, соответственно, придется заплатить цену повыше.Если вы хотите минимизировать время в пути, выбирайте курорты, близкие к аэропортам. Это - Анталия, Сиде или Белек.Пляж также играет большую роль: Сиде и Белек славятся песчаными берегами, а в Кемере - галечные пляжи. Для семейных поездок стоит выбирать курорты с пологим входом в море и доступными детскими развлечениями.Не забудьте учесть, что Турция омывается четырьмя морями — Средиземным, Мраморным, Черным и Эгейским, при этом каждое из них обладает своими особенностями: Средиземное море идеально подходит для купания, в то время как Эгейское славится кристально чистыми водами для дайвинга.Инфраструктура курорта также важна: если планируете много времени проводить вне отеля, выбирайте места с множеством магазинов, ресторанов и клубов — это Анталия или Бодрум.