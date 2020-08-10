В телеграм-канале Оперштаб Москвы появились свежие данные по числу зараженных коронавирусом. За время эпидемии опасная инфекция выявлена более чем у 892 тысяч наших сограждан.

В телеграм-канале "Оперштаб Москвы" появились свежие данные по числу зараженных коронавирусом. За время эпидемии опасная инфекция выявлена более чем у 892 тысяч наших сограждан.Как сообщает "Оперштаб Москвы", за последние сутки в России выявлено 5 118 носителей коронавируса, 26,5% не имели клинических проявлений. За то же время вылечились 3 259 пациентов, болезнь оказалась смертельной для 70 человек.В Москве зафиксировано 694 новых случая. В области в несколько раз меньше – 153. В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 157 носителей коронавируса.Всего с начала эпидемии в России коронавирус обнаружили у 892 654 человек, из них вылечился 696 681 пациент. Зафиксирован 15 001 летальный исход.Активный туристический сезон в Крыму не привел к резкому росту заразившихся коронавирусом. За последние сутки в Севастополе выявлено пять инфицированных, на остальной территории полуострова – 32.Коронавирусом в мире заразились почти 20 миллионов человек. Число выявленных случаев в США перевалило за пять миллионов.Непростая ситуация складывается и в Бразилии. Число выявленных зараженных за весь период эпидемии там превысило три миллиона. В стране объявлен траур по погибшим от COVID-19.