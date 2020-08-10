Всего в аварии пострадали шесть человек

9 августа около 11.00 в Судогодском районе Владимирской области произошла авария с участием пяти автомобилей, в результате которой погибли водитель и пассажир «ВАЗ-21093», выехавшие на встречную полосу.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 33-летний погибший направлялся в сторону Мурома. Выехав на «встречку» его «девятка» столкнулась с четырьмя иномарками: «Рено Меган», «Фольксваген Пассат», «Ситроен С4» и «Тойота Камри».Личность погибшего пассажира пока не установлена. Нескольких человек из шестерых пострадавших в аварии увезли в больницу, кого-то отправили на амбулаторное лечение.