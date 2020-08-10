За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 8 человек погибли и 59 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 5 автоаварий. Полицейскими оформлено 325 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 98 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Судогодский район. По предварительной информации, 3 августа 2020 г. около 10:10 на 206 км автодороги М-7 «Волга» 42-летний водитель автомобиля «Мерседес» допустил наезд на стоящий в правой полосе движения, осуществляющий ремонтные работы, автомобиль «МДК-593620» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП пострадали водители транспортных средств, направлены на амбулаторное лечение.Судогодский район. По предварительной информации, 4 августа 2020 г. около 12:30 на 187 км автодороги М-7 «Волга» 67-летний водитель автомобиля «Опель» совершил наезд на автомашину «ЭД405В1» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП пострадали водители транспортных средств, направлены на амбулаторное лечение.Вязниковский район. По предварительной информации, 5 августа 2020 г. около 18:20 на 280 км автодороги М-7 «Волга» 47-летний водитель автомобиля «Вольво» допустил наезд на стоящий впереди в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Газель» под управлением водителя 1990 г.р., после чего автомобиль «Газель» совершил наезд на стоящий впереди в попутном направлении автомобиль «МАН» под управлением водителя 1971 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался на месте происшествия.Судогодский район. По предварительной информации, 6 августа 2020 г. около 19:30 на 16 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» 32-летний водитель автомобиля «Хендэ», двигаясь по правой полосе по направлению г. Муром, совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗ» под управлением водителя 1971 г.р. В результате ДТП пострадал 28-летний пассажир автомобиля «Хендэ», направлен на амбулаторное лечение.г. Владимир. По предварительной информации, 7 августа 2020 г. около 4:45 у д.40 на ул.Куйбышева во Владимире 33-летний водитель автомобиля «Хундэ» допустил столкновение с движущимся впереди в прямом направлении автомобилем «ГАЗ» под управлением водителя 1975 г.р. В результате ДТП пострадал 27-летний пассажир автомобиля «Хендэ», направлен на амбулаторное лечение.Муромский район. По предварительной информации, 8 августа 2020 г. около 12:00 на 4 км автодороги «Обход г. Муром» 42-летний водитель автомобиля «Ситроен» при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество движущейся справа автомашине «Хендэ» под управлением водителя 1997 г.р. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Хендэ», направлен на амбулаторное лечение.Муромский район. По предварительной информации, 9 августа 2020 г. около 10:40 у д.43 на ул. Дзержинского в Муроме 34-летний водитель автомобиля «Шевроле» при повороте налево не предоставил преимущество двигавшейся прямо во встречном направлении автомашине «Вортекс» под управлением водителя 1969 г.р. В результате ДТП пострадали 43-летний пассажир автомобиля «Вортекс» и 36-летний пассажир автомобиля «Шевроле», направлены на амбулаторное лечение.