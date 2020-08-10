На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10 августа лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекц

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10 августа лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.5 сл. в Муромском, 4 сл. в Александровском, 3 сл. в г. Владимире, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Ковровском, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5815 случаев заболевания (988 сл. в г. Владимире, 840 сл. в Гусь-Хрустальном, 664 сл. в Петушинском, 535 сл. о. Муром, 497 сл. в Ковровском, 444 сл. в Александровском, 310 сл. в Собинском, 292 сл. в Вязниковском, 278 сл. в Юрьев-Польском, 209 сл. в Кольчугинском, 159 сл. в Судогодском, 137 сл. в Киржачском, 149 сл. в Меленковском, 97 сл. в Суздальском, 79 сл. в Камешковском, 60 сл. в г. Радужном, 40 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.